LADISPOLI – Altro colpo ai danni di un’attività commerciale. I ladri, sempre di notte, sono entrati nell’officina “Esposito Tyres” di via Ancona, storica azienda di pneumatici e assistenza veicoli situata a Ladispoli rubando i soldi e demolendo alcune attrezzature del lavoro. Come confermato dai titolari della storica autofficina ladispolana, i soliti ignoti avrebbero prima messo ko il sistema d’allarme, scardinando la serranda e poi mettendo a soqquadro cassetti e armadi alla ricerca di danaro e oggetti di valore. Il raid sarebbe avvenuto tra le 3.30 e le 4.30 del mattino tra sabato e domenica. «La cosa che fa più male – racconta Giuseppe Esposito dall’azienda – è il senso di impunità con cui hanno agito. Non solo ci hanno rubato il denaro destinato ad alcuni dei nostri progetti, almeno 14mila euro se non più perché c’è da considerare l’incasso della giornata di sabato, ma hanno anche danneggiato strumenti fondamentali per il lavoro quotidiano che svolge il personale. Dispiace tantissimo ma ci rimboccheremo le maniche». Attualmente sono in corso le indagini da parte degli agenti di polizia del commissariato di via Vilnius e gli organi preposti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire, se possibile, agli autori del furto che avrebbero compiuto l’incursione in pochi minuti. I titolari hanno avviato le opportune procedure, anche se resta l’amarezza per un gesto che colpisce un’attività familiare molto radicata nel territorio che si stava ampliando a costo di sacrifici e dedizione. Il mese scorso erano stati messi a segno dei furti ai colleghi all’interno dell’area artigianale. Giorni fa nel mirino dei malviventi anche “Compro oro” e gioiellerie. In un caso addirittura hanno agito abili professionisti: la banda del buco è riuscita ad introdursi in un’attività calandosi dal primo piano di una palazzina dopo aver sfondato il pavimento.

