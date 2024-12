LADISPOLI – Girovaga libero da giorni, era stato pure segnalato sui social, eppure tutto ciò non è bastato a mettere in guardia i suoi padroni. Così una signora, a passeggio con il suo di cagnolino, è stata attaccata e morsa dall’animale libero e incustodito sul lungomare nord di Ladispoli. Secondo quanto raccontato dalla malcapitata, il meticcio l’avrebbe assalita per difendere il suo cane tenuto correttamente al guinzaglio. La donna è finita al pit della via Aurelia e si dovrà sottoporre a 6 giorni di antibiotico. Ha attivato di conseguenza l’Asl veterinaria di Bracciano e i carabinieri che ora avvieranno un’indagine per risalire all’identità della sua proprietaria che potrebbe rischiare una denuncia. Tanti casi simili si sono verificati in questi anni sia a Ladispoli che a Cerveteri. Per questo i residenti invocano maggiori controlli.

