ALLUMIERE - TOLFA - Ad Allumiere oggi la seconda giornata di Asinitaly. La manifestazione sia ieri che oggi è in diretta FB grazie a Piero Monaldi (Dudu). Tra gli appuntamenti di oggi il più atteso è di sicuro la seconda edizione de la "Giubba D'Italia". La giornata si aprirà stamattina alle 9.30 con la Rassegna dell'asino grigio viterbese a cura dell'ANAREI in piazza della Repubblica; alle ore 10.30 seguirà il convegno "L'allevamento asinino: i punti di forza e le sue criticità", mentre alle 11.30 saranno di scena gli sbandieratori e i tamburini di Canale Monterano che sfileranno per le vie del paese.

Alle 12 si svolgerà la parata dei fantini e poi il sorteggio nell'Aula Nobile del Palazzo della Reverenda della Camera Apostolica. Per pranzo, per merenda o per cena si potranno gustare le prelibatezze proposte dalle attività commerciali locali oppure le sfiziosità degli stand di street food per le vie del paese. Alle 15.30 è in programma l'apertura della Giubba d'Italia a cura degli sbandieratori e tamburini di Casale Monterano che sfileranno per le vie del paese e alle ore 16 prenderà il via la competizione lungo viale Garibaldi. Seguirà alle ore 19 la premiazione della gara in pizza della Repubblica e alle 19.30 ci sarà lo spettacolo "Un asino in famiglia" a cura di Lisa Mabila in piazza della Repubblica. Alle ore 21 si svolgerá, infibe, lo spettacolo musicale "Alpre band": direttamente da "Tali e Quali Show" sarà protagonista Alessandro Prelli in piazza della Repubblica. Da rilevare che sarà possibile ammirare la mostra espositiva di tutte le razze asinine e non solo in piazza della Repubblica; sarà attivo per tutto il giorno il mercatino dell'Artigianato. Per i bambini ci sarà l'area giochi e gonfiabili in piazza Filippo Turati.

A Tolfa invece si svolge oggi la seconda giornata della Sagra del Prosciutto e della Catana e del Festival Booper Swing'n'Roll. Alle 18 è in programma il raduno bandistico con le bande di Ladispoli, Tarquinia e Tolfa in piazza Matteotti. Si susseguiranno poi i Giochi Popolari a cura dell'associazione "La Filastrocca" in via Roma. Oltre alle attività commerciali locali si potrà optare anche per ciò che propongono gli standard gastronomici lungo le vie del paese. A partire dalle 20 via alla serata travolgente del Festival Booper Swing'n'Roll. Sarà attivo anche il mercatino.

