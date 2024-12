SANTA MARINELLA – Sulla vicenda dell’asilo nido a Prato del mare che l’amministrazione comunale intende realizzare a breve ma che ha incontrato il parere negativo della preside del Consorzio Prato del Mare, che ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, affinché nelle pratiche di realizzazione dell’opera venga chiamato in causa anche il Consorzio, il designer Daniele Crespi, ex assessore all’Urbanistica, interviene su questa vicenda.

“Sulla scuola per l'infanzia e asilo nido a Prato del Mare – dice Crespi - il sindaco annuncia che sono iniziati i lavori di sondaggio del terreno dove sorgerà un altro plesso scolastico. Ora, tutto fa pensare che l'amministrazione abbia finanziato il progetto e poi fatta la gara d'appalto per costruirlo. Ho tanto l'impressione che il sindaco si venda progetti di privati come se fossero del Comune. Qualcosa però non mi torna, l'iter urbanistico per una scuola pubblica con quella privata, è molto differente, non è che hanno usato la prassi per una scuole pubblica per applicarla a quella di una scuola privata? Giocando sulla pubblica utilità per quella zona, con l'equivoco della destinazione d'uso momentanea per uso scolastico, permesso dalla legge, ricordo che quella legge vale solo per gli immobili esistenti e non per quelli da costruire, dunque il mio avvertimento è quello di fare attenzione a non fare un abuso edilizio”.

