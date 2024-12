LADISPOLI - La fresatura delle radici avrebbe potuto compromettere la stabilità degli alberi. E così, a via dei Delfini residenti e automobilisti dovranno “accontentarsi” di una ri-asfaltatura a metà. Nuovo manto stradale solo per il tratto centrale della corsia.

L’intervento di restyling era stato annunciato, sull’intero quartiere di Marina di Palo, le scorse settimane dal sindaco Alessandro Grando con le operazioni iniziate puntuali nelle vie adiacenti il lungomare di Palo.

A molti, però, soprattutto ai residenti e agli automobilisti che sono soliti percorrere la strada che costeggia il bosco, non è passato inosservato l’intervento a metà.

E da palazzo Falcone fanno sapere che a causare “l’intoppo” sono state proprio le radici degli alberi che col tempo hanno alzato e spaccato gran parte del manto stradale lungo la carreggiata che costeggia il bosco. Di fresarne le radici non se ne parla. Gli alberi potrebbero perdere stabilità con un rischio per la sicurezza dei passanti. Che fare dunque? Prossimamente in via dei Delfini sarà modificata la viabilità, consentendo alle auto di percorrerela solo in direzione del lungomare. Una vera “gatta da pelare” per chi abita nelle vie adiacenti che per potersi dirigere verso il centro o l’uscita della città, inevitabilmente non potranno imboccare la strada in direzione di via Palo Laziale.

