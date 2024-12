SANTA MARINELLA – Terminati a tempo di record i primi interventi di asfaltatura su alcune strade comunali a Santa Severa. Nel dettaglio, le vie interessate all’intervento di manutenzione straordinaria sono state via dei Normanni, Piazzale Garda, via Giunone Lucina e Piazza Roma. “Continua l’impegno per migliorare la percorribilità e la sicurezza delle nostre strade comunali - dichiara il vice sindaco Andrea Amanati - in particolare, siamo intervenuti a Santa Severa, dove si è reso necessario ed urgente riasfaltare alcune vie. Una serie di iniziative che l’amministrazione comunale ha messo in campo per rispondere alle richieste legittime e condivise dei residenti”. Nei giorni scorsi, a Santa Severa, sono state effettuate le potature degli alberi e la pulizia del verde pubblico. “Vogliamo rivolgere ancora una volta un monito ai privati nel mantenere in ordine siepi e alberature di proprietà confinanti con il suolo pubblico - afferma il sindaco Pietro Tidei - è inoltre aumentato il controllo sul territorio ed in particolare sul rispetto del servizio di raccolta differenziata, che va seguito con attenzione. Presto anche Santa Severa sarà oggetto dell’intervento di sostituzione dei punti luminosi, come sta già accadendo nel resto del Comune. La collaborazione di tutti aiuta a mantenere la città in ordine, pulita ed è dimostrazione del senso civico e dell’amore per il proprio territorio”.

