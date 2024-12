CERVETERI – «L’ascensore non funziona ancora, da maggio va avanti così. È gravissimo». Presentata dai consiglieri del gruppo Fratelli di Italia Luigino Bucchi, Niccolò Accardo e Salvatore Orsomando, una interrogazione alla sindaca Gubetti per sapere cosa ha impedito un tempestivo intervento per la riparazione dell’impianto presso l'istituto scolastico nella frazione di Valcanneto. «Vogliamo sapere – scrivono - cosa intende fare il primo cittadino per risolvere un problema che causa non pochi disagi agli scolari con mobilità ridotta. Infatti, secondo quanto denunciato da alcuni genitori con una e-mail, l’impianto in questione risulterebbe fuori servizio dal mese di maggio. Numerosi inoltre, i solleciti caduti nel vuoto da parte delle famiglie per un tempestivo intervento. Dovrebbe essere una priorità assoluta dell’amministrazione comunale risolvere dopo sei mesi un guasto simile». L’ascensore è completamente ko, nonostante la stessa scuola abbia regolarmente segnalato questo pesante disservizio al comune di Cerveteri. Una situazione che impedisce il normale svolgimento delle attività didattiche del servizio mensa.

