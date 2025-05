CAPRANICA - Il sindaco di Capranica, Pietro Nocchi, ha emesso un'ordinanza di non potabilità dell'acqua in alcune aree del territorio comunale, a seguito dei risultati delle analisi effettuate da Arpa Lazio che hanno evidenziato livelli di arsenico superiori ai limiti consentiti presso la fontanella pubblica di via Giovanni Pascoli. L'ordinanza limita l'uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto esclusivamente per igiene domestica, personale e impianti tecnologici nelle seguenti zone: Località Canicole; Località Fajano; Località Paliano; Via Ruscelli; Via Donatori di Sangue; Via dei Bersaglieri; Viale XX Settembre; Via Antonio Gramsci; Via Gen. Alessandro La Marmora; Via Ugo La Malfa; Via Giorgio La Pira; Via Luigi Einaudi; Via Sandro Pertini; Via degli Ulivi; Viale dei Castagni; Viale delle Vigne; Via dei Noccioli; Via delle Querce; Viale dell’Artigianato. La cittadinanza può rifornirsi di acqua potabile presso gli impianti di distribuzione di acqua dearsenificata situati in Piazzale dei Lavoratori e Piazzale Varisco, in quanto conformi ai parametri di legge. Questo provvedimento segue analoghe ordinanze emesse recentemente nei comuni di Civita Castellana e Montefiascone, dove sono stati riscontrati livelli di arsenico oltre i limiti consentiti. L’amministrazione raccomanda ai cittadini delle zone interessate di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nell'ordinanza e di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi consentiti, fino a nuova comunicazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA