CIVITAVECCHIA – Sono scattate le manette ai polsi dei due uomini fermati nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato di Polizia, sorpresi a rubare delle batterie all’interno dell’ecocentro comunale di via Alfio Flores. I due civitavecchiesi, di 35 e 43 anni, sono stati arrestati al termine degli accertamenti condotti dagli agenti della Polizia di Stato già nella stessa serata di venerdì. A quanto pare infatti i poliziotti erano impegnati nelle attività di controllo del territorio, finalizzate soprattutto alla prevenzione dei reati, quando hanno notato qualcosa di strano proprio fuori l’ecocentro, in zona industriale. Uno dei due civitavecchiesi era fuori la struttura, mentre l’altro, che era all’interno, stava prelevando batterie di auto e di motorini da caricare poi nella vettura, pronta a ripartire. I poliziotti li hanno quindi fermati e bloccati per un controllo: nell’auto avevano già nascosto alcune decine di batterie che sono state sequestrate in attesa di essere riconsegnate ai responsabili dell’ecocentro che, già la mattina successiva, avevano provveduto a formalizzare la denuncia. Un danno non indifferente in quanto le batterie vengono destinate alla vendita a stock, con i provenenti che vengono poi girati al Comune stesso. Per i due è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso. Le indagini vanno avanti per capire se siano gli stessi autori di altri furti simili che si sono verificati in città nelle scorse settimane.

