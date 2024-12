Nella scorsa settimana la polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo in materia di armi, denunciando tre uomini per detenzione abusiva e illegale di armi e uno di questi anche per ricettazione. In particolare, gli uomini della squadra mobile e della polizia amministrativa della Questura di Viterbo hanno eseguito il ritiro cautelare d’urgenza di una carabina, un fucile da caccia e una pistola con il relativo munizionamento in un’abitazione di Civita Castellana. Gli approfondimenti investigativi hanno appurato l’omessa denuncia delle armi presso tale domicilio da parte del proprietario che, pertanto, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

In un’altra situazione i poliziotti della squadra mobile sono venuti a conoscenza della detenzione illegale di alcune armi da parte di un uomo residente a Ronciglione. Gli agenti si sono recati presso la sua abitazione e hanno effettuato una perquisizione.

Hanno scoperto così l’esistenza di una camera blindata occultata da una libreria, al cui interno sono state rinvenute e successivamente sequestrati due fucili da caccia, due pistole e una carabina ad aria compressa.

Gli accertamenti svolti hanno confermato l’omessa denuncia all’autorità competente di queste armi con conseguente deferimento del titolare per il reato di detenzione illegale di armi.

Infine, sempre gli agenti della squadra mobile, nel corso di un’ulteriore perquisizione domiciliare a Sutri, estesa poi anche all’autovettura in uso al detentore, hanno sequestrato due fucili da caccia con 46 cartucce. Le successive verifiche hanno consentito di appurare che tali armi risultavano provento di furto, motivo per cui l’uomo è stato denunciato per i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi.