LADISPOLI – Ora c’è il video del vandalo che ha distrutto l’area fitness di via Marina di Palo. Un filmato girato da privato cittadino e pubblicato su Facebook. Si nota chiaramente come un ragazzo a petto nudo, sembrerebbe minorenne, si scaglia con forza contro le attrezzature sportive inaugurate poche settimane fa dall’amministrazione comunale prendendole a calci e scardinandole. Il teppistello, che butta giù pure il cartello con tutte le informazioni, era in compagnia di alcuni amici. Il cittadino che ha ripreso la scena commenta l’accaduto. «Questi ragazzi si trovavano a passeggiare qui intorno alle 3 – scrive - sono passati davanti a torso nudo buttando giù il cartello dove ci sono gli strumenti nuovi per allenarsi sul lungomare. Sono disgustata da tanta inciviltà visto che viviamo nello stesso mondo. Nei video purtroppo si vede quasi nulla se non gli stessi soggetti, non tutti, che sono passati poco prima a distruggere agli arredi». Ora le immagini potrebbero essere visionate dalla Polizia locale per cercare di individuare i responsabili. Gli abitanti segnalano anche atti vandalici contro le loro automobili parcheggiate. È un’estate difficile per chi cerca riposo considerate le serate ad alto volume, gli schiamazzi notturni, le gare con i motorini ogni notte e i fuochi d’artificio tutti i giorni.

