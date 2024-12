FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino informa dell’apertura di un nuovo Punto INPS che sarà istituito presso la sede comunale in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78. Un servizio, riservato a tutti i cittadini residenti nel comune di Fiumicino in particolare a quelli appartenenti alle fasce fragili di popolazione.

L’inaugurazione è prevista per lunedì 2 dicembre 2024, alle 11.30, alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, Antonio Tajani, della Dott.ssa Valeria Vittimberga, Dirigente Generale INPS, della Dott.ssa Nunzia Minerva, Direttore del Coordinamento metropolitano di Roma INPS e della dott.ssa Valeria Fabriano, direttrice della filiale Metropolitana RM-Eur, che firmerà il protocollo d’intesa con il Comune di Fiumicino durante la cerimonia.

«Il nuovo ufficio si inserisce in un’iniziativa nata da una richiesta del Comune, avanzata già nel mese di agosto, di attivare una collaborazione con l’INPS per rispondere alle specifiche necessità della popolazione. – dichiara il sindaco Mario Baccini – Con l’istituzione di questo Punto INPS desideriamo offrire ai nostri concittadini un riferimento diretto per accedere ai servizi in modo semplice e immediato.”