ALLUMIERE - L'attivissimo Gruppo Giovanile Parrocchiale, presieduto da Cinzia Bucci, invita tutti alla magica esperienza de: "La casa di Babbo Natale", che si terrà presso l'ingresso del Palazzo Camerale il prossimo 21 dicembre dalle 16 alle 19. In questa speciale occasione, Babbo Natale sarà presente per accogliere tutti i bambini e ascoltare i loro desideri natalizi. L'evento sarà un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera del Natale e vivere momenti di gioia e condivisione. "La casa di Babbo Natale" rimarrà aperta per tutta la durata delle festività natalizie, fino al 6 gennaio 2025, offrendo "un'opportunità unica per grandi e piccini - spiegano dal Ggp - di vivere la magia del Natale. Non mancate!"

©RIPRODUZIONE RISERVATA