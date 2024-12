ALLUMIERE - Apre ad Allumiere lo Sportello di supporto digitale". I volontari del servizio civile digitale servizio civile Anci Lazio saranno disponibili presso i locali della biblioteca comunale Allumiere del Comune di Allumiere per supportare la cittadinanza con le tecnologie informatiche.

Offriranno supporto per la gestione dello Spid e dei propri account mail, per l’utilizzo delle piattaforme della pubblica amministrazione e per i servizi online. "È un servizio necessario specialmente per tutti gli anziani che magari vivono le nuove tecnologie in maniera stressante - spiega la delegata alla Cultura Francesca Scarin - non bisogna dare per scontato, cosa un po' tipica delle nuove generazioni, che tutti siano in grado di seguire pratiche online o che abbiano gli strumenti necessari per farlo: è invece l'occasione giusta per i ragazzi di farsi insegnanti ed aiutare chi ne ha bisogno". Si può accedere al servizio recandosi presso i locali della biblioteca lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, prenotazioni allo 07669696354 o inviando una mail a biblioteca@comune.allumiere.rm.it

