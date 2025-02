TARQUINIA – Un nuovo punto di riferimento per il benessere psicologico prende vita a Tarquinia. Il 1° marzo 2025 ore 16, in via Bruschi Falgari n. 7 (angolo bar Diana), aprirà ufficialmente lo studio di psicologia della dottoressa Elisabetta Lattanzi, psicologa e docente di Teologia.

L’inaugurazione vedrà̀ la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti e il presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, a testimonianza del valore sociale e territoriale del nuovo centro.

Un servizio per la comunità̀

Il nuovo studio della dottoressa Lattanzi nasce con l’intento di offrire supporto psicologico a giovani e adulti, rispondendo alle esigenze di una società̀ sempre più̀ consapevole dell’importanza della salute mentale. Il centro collaborerà attivamente con i professionisti di Tarquinia e del Viterbese, creando una rete di assistenza mirata e personalizzata.

L’approccio innovativo della dottoressa Lattanzi

Formata dalla dottoressa Anna La Prova, fondatrice e direttrice del Centro Studi Forepsy di Roma, la dottoressa Lattanzi si è specializzata in psicologia scolastica e nel supporto alle persone che affrontano momenti di dolore e difficoltà emotive. Tra i percorsi offerti, spiccano i percorsi evolutivi a Tempo (Pet), studiati per accompagnare le persone nella transizione dal malessere al benessere attraverso un approccio strutturato e orientato al cambiamento.

Un invito alla comunità̀

L’inaugurazione sarà̀ un’occasione speciale per conoscere da vicino lo studio e i servizi offerti. Dalle ore 16 alle ore 19, i cittadini potranno visitare la nuova sede, ricevere informazioni sui percorsi psicologici disponibili e incontrare la dottoressa Lattanzi per approfondire le possibilità̀ di supporto offerte dal centro.

L’appuntamento è in via Falgari n. 7, sabato 1° marzo 2025: un’opportunità̀ per scoprire uno spazio dedicato al benessere e alla crescita personale, nel cuore di Tarquinia.

