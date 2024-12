LADISPOLI - In occasione del Maggio dei libri, in biblioteca arriva "A passo di libro", letture itineranti per bambini e famiglie nei siti storici e naturalistici della città. Si tratta di 3 appuntamenti di lettura per bambini da 0 a 6 anni a cura del gruppo volontari Nati per leggere. Appuntamento questo pomeriggio alle 16.30 alla villa romana di San Nicola, sabato 18 maggio alle 10.30 a Torre Flavia e mercoledì 22 maggio alle 16.30 al Bosco di Palo, in via Corrado Melone. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito con prenotazione ai contatti della biblioteca. Si consiglia di portare un telo o un asciugamano per far sedere comodamente i bambini. ©RIPRODUZIONE RISERVATA