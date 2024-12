MONTALTO DI CASTRO - È stato approvato il rendiconto di gestione anno 2023 del Comune di Montalto di Castro, con un avanzo di amministrazione di oltre 2 milioni e trecentomila euro e, anche ulteriori debiti fuori bilancio per 303.335,21 euro. «Nella seduta, il consiglio comunale ha dovuto accertare vecchi debiti, privi di copertura economica, sorti negli anni passati che graveranno sulle tasche dei cittadini. Singolare il comportamento della minoranza - sottolinea l’amministrazione comunale - che, imbarazzata nel dover giustificare i propri sbagli compiuti negli anni pregressi, ha votato in maniera divisa e confusa queste delibere, a volte riconoscendo i propri debiti ed altre volte cercando sterili argomentazioni prive di ogni logica». Il consiglio comunale è proseguito con l’approvazione del rendiconto di bilancio 2023 che ha evidenziato come il lavoro di questa amministrazione stia dando i suoi frutti. Il consiglio, infatti, ha accertato il risultato positivo di 2,3 milioni di euro ed ha deliberato di destinare alla manutenzione del patrimonio pubblico, al decoro urbano e al miglioramento dei servizi». «Tra i vari lavori di prossima realizzazione, ad esempio,- spiega la sindaca Socciarelli - si preannuncia la ristrutturazione della caserma dei carabinieri di Montalto e dell’immobile “Tutti al mare”; l’adeguamento del complesso di San Sisto per destinarlo a Museo Archeologico; l’adeguamento del cimitero comunale e l’acquisto di un’autovettura per il trasporto di disabili a favore della Misericordia di Pescia Romana. Inoltre la sistemazione dei marciapiedi di Borgo Nuovo e Borgo Vecchio di Pescia Romana e molto altro. Sono state anche destinate risorse finanziarie per una radicale revisione del contratto di appalto dell’igiene urbana, che purtroppo registra quotidianamente enormi problematiche di gestione». «Stiamo andando a regime con la realizzazione del programma elettorale - dichiara l'amministrazione comunale -. Abbiamo programmato numerosi interventi straordinari sull’intero territorio, volti a risolvere le tante criticità che da anni persistono nel nostro territorio. Anche in questa occasione la minoranza ha perso l’occasione di dimostrare attenzione ed amore per il nostro paese, saltando in blocco le commissioni consiliari e non proponendo nulla in Consiglio, al quale ancora una volta sono arrivati impreparati».

