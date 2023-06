SANTA MARINELLA – Con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità economica di valorizzazione del centro militare di Torre Chiaruccia, relativo ai lavori di trasformazione urbanistico edilizia della stazione meteo dell'Aeronautica militare, per la realizzazione del nuovo museo dedicato a Guglielmo Marconi oltre a un parco attrezzato.

Il Ministero della Difesa considera di primaria importanza una migliore utilizzazione delle infrastrutture militari, da realizzare attraverso attività di razionalizzazione della presenza militare e di valorizzazione mediante l’attribuzione di destinazioni urbanistiche agli immobili non più necessari per gli usi militari.

Dello stesso avviso il Comune che, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, promuove attività di valorizzazione del territorio al fine di soddisfare le esigenze della cittadinanza, nonché degli Enti e delle pubbliche amministrazioni operanti nel proprio territorio, tra cui le Forze Armate, da sempre presenti ed inserite nel tessuto sociale e nel quadro istituzionale cittadino ed è inoltre interessato ad iniziative che possono rappresentare occasione di sviluppo ed incremento occupazionale.

Anche l’Agenzia del Demanio, promuove intese e accordi con gli enti locali al fine di attivare processi unitari di valorizzazione del patrimonio pubblico e che in attuazione agli obiettivi di razionalizzazione degli spazi ed alla riduzione della spesa pubblica, questo porterà alla consegna di una parte della stazione meteo. Gli obiettivi da raggiungere sono la riallocazione dei locali meteo dell’Aeronautica Militare per consentire al Comune di realizzare spazi espositivi ed un parco pubblico culturale dedicati a Guglielmo Marconi, realizzazione di una nuova sede demaniale per l’Arma dei Carabinieri attraverso un protocollo d’intesa.

