FIUMICINO - Approvato il nuovo piano comunale di Protezione civile della città di Fiumicino, frutto di un’attenta valutazione dei rischi presenti sul territorio. «Il documento precedentemente in vigore, è stato riveduto e riformulato da esperti professionisti, che hanno tenuto conto delle ultime indicazioni provenienti, sia dalla Regione Lazio che dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio – è quanto dichiarato dalla Comandante del corpo di Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola – il nuovo piano è stato elaborato con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per tutti i cittadini; le sue linee guida forniscono indicazioni su come affrontare situazioni di emergenza e calamità naturali al fine di minimizzare i rischi per la popolazione. Invito pertanto i cittadini ad informarsi e a prendere visione del Nuovo Piano,che a breve verrà caricato sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino nella sezione dedicata alla Protezione civile».