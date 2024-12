CIVITAVECCHIA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la proposta di rimodulazione del progetto di rigenerazione urbana del quartiere San Liborio nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) per un massiccio intervento da circa 17milioni di euro che darà nuova vita all’area.

Dall’Ater spiegano che la «rimodulazione nasce dalla necessità di rispettare le nuove tempistiche dettate dal Pnrr che, fissando il nuovo orizzonte temporale al marzo del 2026, di fatto ha reso poco realistica la realizzazione del vecchio progetto soprattutto in considerazione di tutte quelle attività che si sarebbero rese necessarie per l’avvio dei lavori, come ad esempio l’acquisizione delle aree per citarne una».

Secondo l’ente di via Don Milani «non si tratta però di un mero ridimensionamento, ma di una occasione per andare a ridistribuire le risorse andando ad incrementare il numero di unità immobiliari residenziali coinvolte dalla riqualificazione passate dalle precedenti 70 alle attuali 150».

Soddisfatto il commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia Massimiliano Fasoli: «Dopo circa sette mesi di lavoro e momenti di grande incertezza siamo riusciti a rimodulare un progetto che al momento del mio insediamento era irrealizzabile. Grazie al contributo del Ministero siamo andati a riprogrammare un importante intervento rivolto ai cittadini e a 150 famiglie. Una iniziativa che ha una duplice valenza perché da un lato andrà a riqualificare il patrimonio immobiliare dell’azienda e dall’altro darà nuova vita al quartiere che diventerà vivibile e a misura d’uomo. Rispetteremo le tempistiche previste nel solco della politica abitativa tracciata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dell’importante cambio di passo che ha voluto imprimere».

Nel nuovo progetto sono previsti interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà Ater, interventi di miglioramento dell'accessibilità materiale e immateriale degli spazi comuni adiacenti agli immobili dell’azienda, ottimizzazione delle soluzioni di arredo urbano, nuovi spazi verdi attrezzati e mobilità pubblica.

