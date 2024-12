CANINO - Canino - Domenica 19 novembre la onlus “Tutti giù per Terra” ha tenuto a Canino, nella sala conferenze della biblioteca comunale, un workshop su “L’approccio ecologico per l’autismo: Cippilù incontra le api” con la professoressa Barbara Kalmanson e la dottoressa Fabiana Sonnino. Insieme ai ragazzi autistici della cooperativa si è parlato dell’importanza della relazione per costruire una comunicazione efficace, rispettando le diversità di ognuno e lavorando sui punti di forza.

La professoressa Kalmanson, fondatrice della scuola Oak Hill School a San Francisco per bambini neurodivergenti, ha portato la sua esperienza illustrando l’efficacia di interventi basati su un approccio ecologico, in cui l’ambiente gioca un ruolo fondamentale per stabilire relazioni e connessioni.

La dottoressa Sonnino ha ribadito come l’autismo non sia una malattia, ma una condizione che dobbiamo imparare a conoscere, partendo dalle peculiarità di ognuno, sempre con rispetto e comprensione.

La sala conferenze, gremita, ha partecipato e si è commossa davanti alle testimonianze dirette dei ragazzi. Testimonial d’eccezione della Onlus, la scrittrice Lidia Ravera, presente al workshop e attiva sostenitrice delle attività dei ragazzi. Presenti anche il sindaco di Canino, Giuseppe Cesetti, e l’assessora alla Cultura, Barbara Sarti, che hanno ribadito la volontà di collaborare con l’associazione “Tutti giù per Terra” per portare a Canino nuovi strumenti di conoscenza e di convivenza, come la comunicazione aumentativa alternativa, per abbattere le barriere, non solo architettoniche, che spesso ostacolano una piena partecipazione alla vita sociale e comunitaria.

L’associazione sarà presente a Canino anche nei prossimi fine settimana perché parteciperà sia alla Maratonina dell’Olio Dop del 3 dicembre che alla Sagra dell’Olivo dell’8, 9 e 10, quando verrà attivato un punto di degustazione dell’olio prodotto dai ragazzi con le olive colte sul territorio.

