SANTA MARINELLA – La Lista Civica Io Amo Santa Marinella accoglie con favore la recente decisione del Comune di ridurre i costi per i dehors e per gli spuntisti dei mercati settimanali. Questa misura rappresenta un passo importante per sostenere le attività commerciali locali, in un momento in cui è essenziale supportare chi contribuisce quotidianamente al tessuto economico della nostra città. «Tuttavia - afferma Stefano Marino - riteniamo che questa scelta debba essere accompagnata da un'attenzione altrettanto concreta verso le famiglie. Il cantiere della scuola Centro è ancora in corso e molte famiglie sono costrette a utilizzare il trasporto scolastico per garantire ai propri figli l’accesso alla scuola sostitutiva. Da gennaio, però, il servizio bus tornerà a pagamento, aggravando ulteriormente bilanci familiari già messi a dura prova. Proponiamo al sindaco Tidei e alla giunta di posticipare l’applicazione della delibera sui dehors a maggio/giugno, periodo in cui queste strutture saranno più utilizzate, e di destinare le risorse così recuperate al mantenimento del trasporto scolastico gratuito fino alla fine dell’anno scolastico». «Garantire il bus gratuito non sarebbe solo un segnale di attenzione verso le famiglie, ma anche un modo concreto per sostenere la comunità in un momento di difficoltà - aggiunge Marino - La nostra città ha bisogno di misure che bilancino equamente il sostegno alle attività produttive con il supporto ai cittadini più vulnerabili. Siamo fiduciosi che il sindaco e la giunta vorranno considerare questa proposta, che riteniamo possa raccogliere un ampio consenso nella nostra comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA