CIVITAVECCHIA – Le telecamere hanno fatto il loro dovere: hanno ripreso quei due individui all’opera, mentre ripulivano l’appartamento di una donna anziana in pieno centro. Il resto lo ha fatto la nipote della donna, pubblicando le foto dei malviventi su un gruppo facebook, nel tentativo di trovare tra i civitavecchiesi qualcuno in grado di riconoscere i ladri. Lo ha fatto offrendo anche una ricompensa in caso di informazioni utili alle forze dell’ordine per individuare gli autori del furto. Un post di allarme, che restituisce un quadro desolante riguardante la situazione dei furti in città. Le forze dell’ordine fanno la loro parte, pattugliano, intervengono su chiamata e mettono una pezza dove possono. Spesso però mancano le accortezze da parte dei cittadini, a cominciare dagli strumenti di protezione passiva. Non sono tante le abitazioni dotate di grate ad esempio, probabilmente nella convinzione che i ladri siano in grado di arrampicarsi al massimo fino al secondo piano.

I casi di furto in abitazione a Civitavecchia non mancano e quello denunciato sui social è solamente l’ultimo in ordine di tempo. Due uomini, probabilmente stranieri, che si sono introdotti nell’appartamento di una donna per ripulirlo. Sono entrati in azione in pieno centro, incuranti della presenza di persone nella zona. Un fatto grave, sul quale si scatena il dibattito come sempre accade in casi come questi. Certo, trovarsi in pieno centro con sconosciuti in casa e con i cassetti a soqquadro non è per niente una cosa piacevole, figuriamoci apprendere che quasi sempre gli autori di questi gesti riescono a farla franca. I malviventi sono entrati in azione in un appartamento a due passi dal porto, poco prima delle 11, dopo che la proprietaria si è allontanata.

Le forze dell’ordine sono state subito contattate e si sono messe sulle tracce dei ladri. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: non aprire mai la porta a persone sconosciute e in caso di dubbi sull’identità degli interlocutori contattare immediatamente le forze dell’odine.