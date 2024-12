NEPI - Il sindaco Franco Vita ferma temporaneamente i lavori in corso e spiega il motivo.

«Primo imprevisto nella costruzione del secondo arco – informa il primo cittadino -. È stato rinvenuto in cavo elettrico che dovrà essere rimosso dall’Enel. Per questo temporaneamente verranno sospesi i lavori e verrà riaperto l’arco sotto il ponte nuovo. Come ho annunciato in sede di consiglio comunale del 29 novembre, il comune sta valutando interventi a favore delle attività commerciali che potrebbero subire una riduzione di clienti, in occasione della costruzione del secondo arco».

«Per questo vi è stata una concertazione con il consigliere comunale delegato alle attività produttive Fabrizio Varriale, per predisporre una serie di facilitazioni contributive a favore delle attività commerciali. Le stesse verranno meglio definite dietro ascolto delle motivazioni di rappresentanti delle attività interessate», conclude il sindaco Vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA