Un drammatico incidente si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi a Vetralla, nella centralissima piazza San Severo, zona di Selvarella. Secondo quanto si apprende, un anziano, che stava camminando sul ciglio della strada, è stato investito da un’auto il cui conducente, dopo l’impatto, si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione da parte degli operatori si sono rivelati vani, lasciando la comunità sotto shock per l’ennesima tragedia della strada.

Oltre al personale medico, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a ricostruire la dinamica del tragico incidente e risalire all’identità del pirata della strada. Le forze dell’ordine, confidando nel supporto delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area, invitano chiunque abbia informazioni o abbia assistito all’incidente a farsi avanti per contribuire all’individuazione del responsabile.

