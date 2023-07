CERVETERI – Ancora un incidente in centro, ancora un pedone investito. In questo caso la persona rimasta ferita è una donna di 76 anni residente che questa mattina, poco dopo le 8, si accingeva ad attraversare la strada, in piazza Aldo Moro, passando sulle strisce pedonali. È in quel momento che l’autista di una Bmw, un 55enne del posto, è transitato non accorgendosi della presenza della signora caduta rovinosamente a terra. Sul posto i sanitari del 118 che l’hanno poi trasportata al Policlinico Gemelli e gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e stabilire le cause dell’incidente. Lievi disagi per il traffico. Stando a quanto ricostruito, fortunatamente la pensionata non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe subito delle lesioni. Giorni fa un altro pedone era stato travolto nella frazione di Cerenova. In più, nell’ultimo periodo, due gli schianti frontali: uno sulla solita via Settevene Palo, arteria da sempre molto pericolosa, e l’altro in via Fontana Morella. Gli abitanti tornano a chiedere dossi e dissuasori per prevenire ulteriori incidenti.

