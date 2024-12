TOLFA – Parte da Tolfa la nuova stagione azzurra del partito di Forza Italia.

Ne è convinto il deputato Alessandro Battilocchio, organizzatore dell'evento "Anuman2024" che ha visto 150 giovani under 30 protagonisti di una due giorni di incontro, approfondimento e dibattito presso il convento dei Padri Cappuccini, a Tolfa, alla presenza di Antonio Tajani.

«Siamo pronti alle sfide dei prossimi mesi con il sole in tasca, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi e con l'ottimismo della volontà. Avanti – afferma Battilocchio – I 150 giovani azzurri under 30 di questo territorio che sono stati quest'anno protagonisti della quinta edizione di "Anuman2024" hanno con entusiasmo risposto all'appello alla mobilitazione lanciato dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani. Questi ragazzi, molti già impegnati nelle amministrazioni comunali, vedono in Antonio un esempio quotidiano di impegno, all'insegna della serietà e dell'abnegazione, di passione politica e vera militanza: un vero condottiero che in questi mesi complessi ha saputo dare speranza e rinnovata fiducia a un movimento che ha superato il 10 per cento alle Europee e che guarda al futuro con ottimismo».

«Oggi un segnale ulteriore, bellissimo – aggiunge il deputato di Forza Italia – da ragazzi che, nella gran parte dei casi, sono nati dopo il 1994 e che a testa alta e con le idee chiare rappresentano oggi non solo il futuro ma anche il presente di Forza Italia. Un partito di centro, ancorato al Ppe, con idee definite e concrete, con una rete forte di amministratori territoriali, con rappresentanti a tutti i livelli istituzionali e con un leader, Antonio Tajani, in testa a tutte le classifiche di gradimento degli italiani, in termini di affidabilità e competenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA