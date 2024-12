Brutto incidente casalingo per il vicesindaco e assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi che, nei giorni scorsi, è caduto in casa. Un infortunio che gli ha procurato sette costole rotte e una emorragia alla milza, non troppo grave, ma che avrà bisogno di tempo e riposo per un totale recupero.

Lo sventurato evento domestico è accaduto da circa una settimana. Antoniozzi è infatti ricoverato dallo scorso martedì all’ospedale di Belcolle. Il vicesindaco però è già in fase di recupero e anche se ne avrà per almeno altri 30 giorni, potrà presto essere dimesso e continuare la convalescenza nella propria casa.