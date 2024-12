TOLFA - Ben riuscita ad Allumiere la manifestazione "Festa d'Autunno Anteprima", una due giorni che hanno visto l'alternanza di tante iniziative e molteplici appuntamenti, fra cui trekking nella natura, convegni, concerti e degustazioni. La partecipazione ai vari momenti è stata notevole. Il trekking di sabato pomeriggio dedicato ai bambini ha portato 65 bambini per i sentieri del faggeto con conclusione alla corte del Palazzo Camerale dove i partecipanti hanno gustato una merenda favolosa, proprio come la facevano i nostri genitori, i loro nonni: pane sale olio, pane e marmellata e il famoso picio con la cioccolata. Domenica ancora buona musica e poi tante persone hanno.assistito con soddisfazione allo show cooking dello chef Daniele Orieti, il quale ha fatto assaggiare ai presenti un piatto autunnale realizzato da lui direttamente express. Partecipati i laboratori didatticiper bambini. Moltissimo apprezzata l'immancabile degustazione di prodotti tipici del territorio. Da rilevate che hanno avuto un buon riscontro anche i due convegni che si sono svolti el Palazzo Camerale. Il primo convegno ha avuto come tema: "Il paniere enogastronomico di Allumiere tra eccellenze, prospettive di valorizzazione".

Relatori di questo convegno sono stati Alessandro Ansidoni (portavoce della Condotta Slow Food Costa Maremma Laziale), Chiara Conti (imprenditrice del settore agricolo e turistico), Catia Minghi (consulente enogastronomica ed esperta Deco) e Luigi Galimberti (fondatore Società ToSeed partners). Nel secondo convegno il tema è stato: "La razza Maremmana tra passato e nuove opportunità future". Sono intervenuti Alessandro Ansidoni (portavoce della Condotta Slow Food Costa Maremma Laziale), Alessandro Paltoni (esperto agrotecnico), Stefano Cortesi (esperto di razza Maremmana e tecniche di allevamento) e Paolo Mena (dirigente della Regione Lazio Area Agricola). Sono stati presenti Fabrizio Ghera (assessore della Regione Lazio), Emanuela Mari (consigliere regionale del Lazio), Marco Colarossi (consigliere regionale del Lazio), il sindaco Luigi Landi, il presidente dell'Università Agraria di Allumiere Daniele Cimaroli, il consigliere comunale Duccio Galimberti e il delegato si prodotti dell'Università Agraria di Allumiere Mario Vela. Tutte le iniziative coordinate dal Comune hanno visto il sostegno dell'Arsial e della Regione Lazio, la collaborazione della Proloco, dell'Università Agraria di Allumiere, il museo civico Klitche, dell'associazione "Il Cammino dell’Allume", del Gruppo Giovanile Parrocchiale, della Protezione Civile, degli Chef locali, dell'associazione Amici della Musica, della DMO Etruskey, dei produttori locali, della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale, della Casa delle arti e di altri volontari. Sabato e domenica sono stati, quindi, l'anticipazione perfetta per quello che sarà la vera e propria "Festa D'autunno" in programma per il 19 e il 20 ottobre.

