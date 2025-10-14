LADISPOLI – Un Piano regolatore per le antenne, in particolare quelle relative al 5G. L’idea di regolamentare l’uso degli impianti è diventata concreta dopo l’approvazione del punto in questione. Si tratta per la popolazione di un tema delicato e di grande attualità, strettamente collegato alla tutela della salute pubblica. La presenza di queste infrastrutture sul territorio solleva spesso interrogativi e preoccupazioni. «Vero – commenta Eugenio Trani, consigliere comunale di Ladispoli (nella foto) – i residenti meritano risposte serie, trasparenti e basate su dati concreti. Dopo questa approvazione, direi importante, abbiamo continuato a monitorare la situazione attraverso un’interrogazione rivolta al sindaco Grando. In risposta, il primo cittadino ha comunicato che, circa tre mesi fa, è stato affidato a una società specializzata il compito di predisporre una bozza di normativa che possa regolamentare in modo razionale e aggiornato le antenne di telefonia mobile nel nostro comune. Questo documento sarà successivamente sottoposto all’attenzione della commissione competente e, infine, al consiglio comunale per l’approvazione definitiva». Per il gruppo Verso Ladispoli è un passo in avanti significativo. «Ci aspettiamo – prosegue Trani - che questa proposta di normativa sia in linea con le recenti sentenze e linee guida nazionali ed europee, che pongono un forte accento sulla tutela della salute pubblica e sulla trasparenza delle procedure autorizzative. Inoltre, riteniamo fondamentale che vengano effettuate misurazioni accurate e aggiornate sui livelli di emissioni elettromagnetiche, in modo da fornire ai cittadini risposte chiare e rassicuranti riguardo ai potenziali rischi connessi alle antenne di telefonia mobile».

