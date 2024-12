CERVETERI - Da una parte il piano antenne redatto dall'amministrazione comunale in collaborazione con i cittadini. Dall'altra parte un nuovo impianto di telefonia che starebbeper sorgere al Sorbo, a ridosso di abitazioni e dell'istituto comprensivo Giovanni Cena. Sale di nuovo l'allarme tra i cittadini etruschi che dopo l'approvazione del documento redatto dal Comune avevano tirato un sospiro di sollievo. E così domani pomeriggio alle 18 nel container del Cena i residenti sono pronti a riunirsi per cercare di capire come fare per evitare l'installazione della nuova antenna di telefonia. A partecipare saranno anche il sindaco Elena Gubetti, l'assessore all'Ambiente Francesca Appetiti e i comitati uniti dei cittadini per la tutela del bene pubblico e del territorio.

IL FATTO. A quanto pare l'accordo per l'installazione dell'impianto (su terreno privato) sarebbe stato siglato prima dell'approvazione del piano antenne del Comune. Ma i cittadini e i genitori dei bimbi della scuola sono preoccupati. "La scuola è un posto sensibile proprio come lo sono gli ospedali", hanno detto.

L'INCONTRO. Per discutere dell'argomento e cercare di capire cosa le istituzioni possono ora fare per fermare il tutto, l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18 al container del Cena.