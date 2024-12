TARQUINIA - Si è svolto sabato il 1° Memorial “Vivenzio Peruzzi”, 1° Dirigente della Polizia di Stato, prematuramente scomparso nel 2015. L’evento organizzato dalla Sezione Anps di Tarquinia ha visto i ragazzi del Tarquinia Calcio classe 2010 coadiuvati dall’allenatore Oscar Felci, partecipare ad una gara di calcio e ad una gara di pesca presso i Laghetti Albatros in località Cinelli. Prima di iniziare le attività, Maurizio Paliani ha ripercorso la carriera professionale del dottor Peruzzi ricordando che nel 2017 a lui è stata intitolata la Sezione organizzatrice. Presenti alla manifestazione, la moglie di Peruzzi, Maria, e la figlia Marianna, il dirigente il Commissariato P.S. di Tarquinia che ha portato i saluti del Questore di Viterbo impegnato istituzionalmente altrove, il vice presidente nazionale dell’Anps Donato Fersini, il presidente del Tarquinia Calcio Massimiliano Menichetti, i titolari dei laghetti ospitanti ed il presidente della sezione organizzatrice Maurizio Paliani, coadiuvato dal socio Menichetti. L’evento iniziato alle 9 si è concluso alle ore 18 e Paliani ha consegnato ai ragazzi le medagliette e agli intervenuti le targhe in ricordo del Memorial. Per il capocannoniere e il ragazzo che ha pescato più pesci, Paliani ha consegnato una polo dell’Associazione. Giordan Meschini e il padre Loris, dei laghetti Albatros, hanno inoltre omaggiato ciascun atleta di una bandana. Tutti gli intervenuti hanno ringraziato gli organizzatori per la bellissima giornata.

