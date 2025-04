S. MARINELLA – Gli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo e la nascita della nostra storia democratica e repubblicana saranno celebrati in tutta Italia nel rispetto del lutto nazionale per la morte di Papa Bergoglio. Anche la sezione Anpi di Santa Marinella, ricorderà l’opera di Papa Francesco, celebrando il 25 aprile a piazza Trieste dalle 17.30 alle 20. Si alterneranno musiche sul tema della resistenza e un reading dell’associazione “Le voci”, oltre agli interventi della stessa Anpi. “Le celebrazioni di quest’anno – dice in una nota Anpi - cadono in una situazione internazionale sempre più tesa, in Ucraina ed a Gaza la guerra e lo sterminio dei civili non conosce tregua né un negoziato sembra profilarsi nell’immediato futuro. Alla guerra combattuta si aggiunge la brutale “guerra dei dazi” che contribuisce ad approfondire ed aggravare le contrapposizioni internazionali. L’Europa sembra aver abbandonato la strada del negoziato, il piano di riarmo sembra piuttosto scommettere su guerre future e su una ripresa industriale basata sulla produzione bellica. Il 25 aprile sarà anche l’occasione per promuovere i cinque importantissimi referendum sui diritti salariali, contrattuali e di sicurezza sul lavoro e per abbreviare da 10 a 5 anni la possibilità per uno straniero di acquisire la cittadinanza italiana”.

