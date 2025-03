LADISPOLI – Lavori inaspettati nel PalaSorbo inaugurato circa 3 anni fa in piazza delle Primule, nella zona del Campo Sportivo. Il Comune ha firmato un’ordinanza per affidare in modo diretto ad una società la risoluzione di una problematica legata al pavimento di legno del palazzetto dello sport. In sostanza è stata rilevata un’anomalia strutturale dovuta ad una presunta dilatazione termica. Da qui si è ritenuto di dover «procedere alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi per mezzo di un intervento da parte di professionista specializzato», si legge nella determina dirigenziale. Un impegno di spesa di circa 3mila euro a cui però devono essere aggiunti altri fondi (più di 5mila euro) per delle verifiche della copertura del PalaSorbo. «L’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni – si legge nel documento - ha provveduto ad effettuare una verifica suoi luoghi da cui è scaturita la necessità di procedere ad un ulteriore accertamento specialistico atto ad individuare parti ammalorate della copertura del tetto del Palazzetto dello Sport». Ieri si è svolta regolarmente la partita di basket tra la Dcl Edilizia Bkl Ladispoli e Alfa Omega nella serie C maschile anche se c’erano dei rischi in quanto durante la settimana i giocatori erano stati costretti ad allenarsi in altre strutture sportive del territorio.

LE CRITICHE L’opposizione incalza. «Presenteremo un’interrogazione in aula – annuncia Fabio Paparella, consigliere comunale di Ladispoli Attiva – per capire meglio come sia possibile che un palazzetto dello sport ultimato pochissimo tempo fa e con l’agibilità presenti dei difetti strutturali. Chiederemo approfondimenti ovviamente e credo che entro 5 anni dalla chiusura dei lavori ci si possa rivalere sulla ditta che li ha realizzati. Spesso questa maggioranza indica i privati come esempi virtuosi, ma dietro possono nascondersi anche delle insidie. Saremo vigili sulla questione, abbiamo chiesto tutta la documentazione».

