S. MARINELLA – La consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei, facendosi portavoce delle istanze delle aziende agricole e zootecniche, tra cui anche quelle di Santa Marinella, che alcuni mesi fa, chiesero alla Regione di stanziare fondi da destinare alle imprese che hanno avuto danni enormi per la perdita di vitelli e di altri animali sbranati dai lupi, ha presentato una mozione in consiglio regionale, affinchè le aziende danneggiate ricevano contributi. “Le imprese agricole e zootecniche presenti sul nostro territorio – spiega la Tidei - costituiscono un volano fondamentale per lo sviluppo economico della nostra Regione e proprio a tal fine, con determinazione del luglio del 2020, la Regione ha approvato l’avviso pubblico relativo all’accesso ai contributi relativi ai costi assicurativi versati dalle imprese zootecniche per la sostituzione dei capi uccisi dai lupi e dai cinghiali nonché per l’acquisto di cani da guardiania. In questo ambito, va sottolineato inoltre come con deliberazione del 2019, la Regione Lazio, ha previsto un progetto di sperimentazione per la prevenzione dei danni in aziende selezionate all’interno delle aree naturali protette regionali e nei siti Natura 2000. Alla luce della situazione attuale, considerato che il sistema degli indennizzi previsti per gli allevatori non sembra aver prodotto risultati ottimali a causa dell’insufficienza delle risorse disponibili a fronte delle richieste avanzate, ho presentato una mozione affinché la Regione Lazio si impegni ad individuare uno stanziamento di fondi più elevato per soddisfare il maggior numero possibile di richieste di risarcimento da danni provocati agli allevatori dalla fauna selvatica”.