FIUMICINO – Un gatto senza vita su via della Scafa: la segnalazione arriva da una cittadina che spiega: «Ho trovato un gatto senza vita sul marciapiede, probabilmente investito da un’auto, in prossimità del civico 450. Insieme ad altre due persone, ci siamo fermati per cercare di segnalare la situazione alle autorità competenti. Abbiamo chiamato le Forze dell’ordine, senza nessuna risposta concreta. Alla fine, siamo stati costretti ad andarcene, lasciando il corpo del povero gatto coperto con una copertina rosa, con la coda visibile nella speranza che qualcuno se ne accorgesse»..

Per la rimozione della carcassa si è, però, attivato il Comune che spiega: «Stiamo procedendo alla rimozione. Ricordiamo ai cittadini la giusta procedura da seguire in questi casi: le segnalazioni di questo tipo devono essere fatte alla Fiumicino Differenzia. Sono loro che si attivano per rimuovere le carcassa di animali. Si può segnalare anche alla Polizia locale, ma potrebbe essere impossibilitata ad intervenire perché impegnata in vari fronti. I cittadini possono chiamare i contatti che si trovano sul sito fiumicinodifferenzia.it: da telefono fisso il numero è 800020661, mentre da cellulare 066522920».