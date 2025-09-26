CERVETERI - Ci sono ferite che il tempo non guarisce, ma che la comunità può trasformare in forza e luce. È questo il senso profondo di “Angeli Ceretani”, manifestazione che torna a Cerveteri per la sua seconda edizione il 5 ottobre, dalle 9 alle 21, in via degli Angeli Ceretani (ex via Settevene Palo Nuova). Una giornata interamente dedicata al ricordo dei giovani del territorio che hanno lasciato la vita troppo presto, diventando “angeli” che vegliano dall’alto sui loro cari e sulla città.L’evento, promosso da BuuuBall Off Colors con il patrocinio del Comune, non è soltanto un calendario di iniziative, ma un grande abbraccio collettivo, un momento in cui dolore e nostalgia si fondono con la voglia di celebrare la vita, la memoria, l’amicizia. “Ricordi eterni, sorrisi infiniti”: il messaggio che accompagna questa edizione è il filo che unisce chi non c’è più e chi resta, nella convinzione che i giovani angeli ceretani continuino a vivere nel cuore della comunità.Il programma si aprirà alle 9:30 con la santa messa celebrata da don Gianni San Giorgio, per affidare alla preghiera i ragazzi che non sono più con noi. Seguirà, alle 10, la solenne intitolazione della via che da oggi porterà per sempre il loro nome, alla presenza delle autorità, delle associazioni e del gruppo bandistico Cerite. Un volo di ultraleggeri nel cielo, curato da Dany Boy, renderà quel momento ancora più simbolico: gli angeli non sono lontani, ci osservano dall’alto.Durante la giornata, le testimonianze e le attività saranno tante: rassegne culturali, giochi scout, dimostrazioni di unità cinofile, spettacoli con rapaci e cavalli, momenti conviviali con panini alla porchetta e la tradizionale cucina popolare. E poi, il secondo Palio dei rioni di tiro alla fune, che porterà in piazza l’energia sana della competizione e della festa.Il pomeriggio si concluderà con la musica, linguaggio universale che unisce e consola: i June e la Moonlight Big Band regaleranno emozioni e ricordi in note, trasformando il dolore in armonia condivisa.Non mancheranno anche momenti di sensibilizzazione e prevenzione, con la Protezione Civile, l’Admo e il nucleo subacqueo Cerveteri Ladispoli impegnati in attività di informazione sulla sicurezza e la salute, a testimoniare come la memoria possa tradursi in cura per il prossimo.Ospite speciale sarà Stefania Orlando, che con la sua sensibilità ha scelto di essere vicina a Cerveteri in un giorno tanto importante.“Angeli Ceretani” non è soltanto una manifestazione, ma un atto d’amore: verso chi non c’è più e verso chi resta. È la promessa che nessun giovane verrà dimenticato, che i loro sorrisi continueranno a illuminare le strade e i cuori di Cerveteri, oggi e per sempre. ©RIPRODUZIONE RISERVATA