S. MARINELLA - Il consigliere comunale d’opposizione Roberto Angeletti interviene in replica all'amministrazione del Comune di Santa Marinella “(collettivo impersonale)”. «Mi perdonerete se non rinuncio al mio diritto di replica (diritto che forse risulta indigesto a qualcuno) - dice Angeletti - Devo contestare una enorme bugia -. Nelle 9 pagine della sentenza della Cassazione che afferma che non ho commesso nessun reato di revenge porn, non si indica mai il termine “esecrabile” a mio carico. Tra l'altro tutta la faccenda si basa su una autodenuncia del sindaco Tidei,in cui afferma di aver fatto sesso dentro la sede comunale con due donne, in cui asserisce che un certo sig. S.M. afferma che le immagini attestanti che il sindaco faceva sesso nelle stanze comunali come da sua dichiarazione in Procura stavano per essere diffuse perchè a suo dire "un amico di un amico avrebbe detto di averlo visto". Circostanza questa infondata e non veritiera perché le immagini che ho ricevuto legalmente dalla Procura della Repubblica sono rimaste nell'alveo delle persone che collaboravano alla stesura della mia memoria difensiva. Ne deriva quindi che l'estensore anonimo della comunicazione (la cosiddetta amministrazione) non ha dichiarato il vero. Bugiardo, aggettivo: [chi dice bugie o non risponde alle promesse] ≈ falso, inattendibile, insincero, (lett.) mendace, menzognero, inaffidabile, infido, ingannatore, ingannevole, sleale. Scelgano gli autori della nota l’aggettivo che più trovano a loro confacente. E’ bene documentarsi prima di fare certe affermazioni gratuite ed infondate. Credo di essere stato chiaro».

