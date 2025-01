Ultimo giorno di servizio ieri per il luogotenente carica speciale Andrea Consorte, comandante del Nucleo carabinieri della Scuola sottufficiali dell’Esercito di Viterbo.

Originario di Napoli, si arruola nell’Arma nel 1990 come allievo carabiniere e, poco dopo, viene ammesso alla frequenza della Scuola sottufficiali carabinieri di Velletri.

Al termine del corso di formazione, viene nominato vice brigadiere ed assegnato alla Stazione di Orvieto ove, dopo una breve esperienza come capo equipaggio della locale sezione Radiomobile, gli viene affidato l’incarico di comandante della Stazione di Montegabbione che assolve dal 1999 al 2001.

Successivamente, viene trasferito all’Aliquota operativa della Compagnia carabinieri di Terni e, poi, transita nelle specialità dell’Arma presso il Comando tutela patrimonio culturale.

Nel 2006 ritorna nei reparti territoriali dell’Arma in qualità di addetto presso la Stazione di Ronciglione e nel maggio del 2009 assume il Comando della stazione di Sutri che ricopre fino al 2012.

Nel corso dei suoi incarichi ha svolto rilevanti attività investigative, sviluppando uno stretto rapporto di conoscenza del territorio e dei cittadini delle comunità ove ha prestato servizio, per i quali ha rappresentato un punto di riferimento sociale e professionale.

Dal 2012 in qualità di comandante del Nucleo carabinieri del Comando Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, è stato inoltre apprezzato dai superiori e colleghi anche dalle altre Forze Armate come eccellente collaboratore.

È stato insignito nel 2004 della medaglia di bronzo per la Cultura dell’arte, nel 2023 della medaglia d’oro al merito di lungo Comando e, inoltre, a testimonianza dell’apprezzata carriera militare, nel 2024 della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.