CERVETERI – Brucia ancora la periferia etrusca. È il settimo incendio di questo mese quello scoppiato a Cerveteri in via del Lentisco. Ad andare a fuoco, per l’ennesima volta, delle balle di fieno, un canneto e un’ampia area della macchia mediterranea. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco della caserma di Cerenova e tre equipaggi dell’incendio anti-boschivo della protezione civile comunale impegnata pure con l’autobotte da 10.000 litri. Per sicurezza da registrare anche l’intervento dei carabinieri della stazione locale di via Pertini. Fortunatamente non si sono registrati feriti, né danni a cose o strutture agricole come avvenuto invece la scorsa settimana in via Migliorie Passo di Palo, altra zona esterna della città. Non sono stati nemmeno evacuati i residenti dalle rispettive abitazioni. Militari che indagano assieme ai pompieri di via Fontana Morella nella speranza di poter trovare delle tracce. È forte infatti il sospetto che possa trattarsi di piromani che già erano entrati in azione nei primi giorni di giugno tra San Paolo e via della Porazzeta. La situazione è piuttosto preoccupante, come confermato nei giorni scorsi dal responsabile della protezione civile etrusca, Renato Bisegni. Per la Campagna antincendi boschivi 2024 la Regione ha stanziato circa 8milioni di euro come previsto dall’ultimo piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e Cerveteri risulta tra i comuni che ne beneficerà con l’aumento di uomini e mezzi per gestire ulteriori raid in una estate che si preannuncia infernale e non solo per le temperature bollenti di questi giorni. La popolazione teme ulteriori avvenimenti dove sono presenti discariche abusive. In caso bruciassero cumuli di sporcizia, plastica e spazzatura ne risentirebbe l’ambiente.

