CERVETERI – Altro serpente nel giardino pronto a entrare nel salotto. Il proprietario di casa lo ha liberato facendolo uscire senza farsi male e riuscendo pure a fotografarlo. Appartiene alle famiglie dei biacchi che da settimane si sono spinti sempre più verso il centro abitato riproducendosi a dismisura. Sui social il tam tam si è diffuso rapidamente con i cittadini piuttosto preoccupati anche perché di avvistamenti ce ne sono quasi ogni giorno ormai nelle frazioni di Valcanneto e Borgo San Martino. A testimonianza di ciò sono svariati gli interventi dei volontari delle guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri che però invitano i cittadini a non uccidere i rettili. «Raccomandiamo sempre precauzione – dice Fabio Di Matteo, responsabile delle sentinelle ecologiche etrusche – e soprattutto invitiamo gli abitanti a chiamarci. Nel 99% dei casi parliamo di animali innocui, capiamo che alla vista per alcuni possono essere un problema ma come sono arrivati se ne andranno. Non devono essere uccisi, ci pensiamo noi poi a prenderli e a portarli in habitat a loro più adatti. Come ogni anno in questo periodo escono dopo la riproduzione».

