CERVETERI – Da un cantiere ad un altro. Dopo via Settevene Palo e via Settevene Palo Nuova, lavori in corso nella parte più alta della città. Come reso noto dal Granarone, è cominciato il restyling del manto stradale di via Arno, via Po e via Tevere, nell’intersezione che separa via Piave e via dei Vignali. «Lavori effettuati dopo una revisione contabile delle risorse disponibili nella manutenzione stradale – ha dichiarato Matteo Luchetti, assessore, alle Opere Pubbliche del comune di Cerveteri – interventi che andranno a porre una condizione di maggiore stabilità a tratti di strada ammalorati che necessitavano di interventi sia per la sicurezza dei veicoli che delle tantissime persone residenti che le percorrono a piedi. Nei prossimi giorni la riqualificazione scatterà anche in via San Rocco, dove verrà messo a punto un ripristino a seguito dei lavori di scavo di Enel Distribuzione». Le novità non finiscono qui perché – come aggiunto dallo stesso Luchetti – presto sarà pubblicata una gara d’appalto per le manutenzioni straordinarie delle strade «in sinergia con l’ufficio Opere pubbliche e Manutenzioni». Nel mese di dicembre con questa modalità erano tornate a nuova vita via degli Eucalipti, via Volterra, il tratto di competenza comunale di via Furbara Sasso, via Carlo Cavalieri e via Sagripanti. «Con l’occasione – conclude Luchetti – ci tengo a fare un ringraziamento al nostro personale ed in particolar modo al geometra Federico Feriozzi, che quotidianamente mi affianca con competenza, disponibilità e alta professionalità».

