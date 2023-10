TUSCANIA - Anche Tuscania alla cerimonia di premiazione dell’European Heritage Awards, i premi conferiti da Europa Nostra e dalla commissione Europea ai migliori progetti e alle migliori esperienze nell’ambito della ricerca, della tutela, della salvaguardia, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali in Europa. Il direttore del Gruppo archeologico città di Tuscania Alessandro Tizi ha partecipato, ospite dell’organizzazione Europa Nostra, alla manifestazione che si è svolta a Venezia nella splendida location del palazzo del Cinema il 28 settembre 2023, alla quale hanno partecipato personalità della cultura europea oltre alla presidente del parlamento Europeo Roberta Metsola e al vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas.

«Un’esperienza veramente emozionante e un invito che mi ha onorato – commenta il direttore Alessandro Tizi – e che mi ha permesso di conoscere da vicino le grandi potenzialità dei progetti in atto negli stati europei nell’ambito della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Un momento di grande partecipazione a temi che saranno fondamentali nell’Europa del futuro e che devono essere al centro della costruzione delle comunità locali. Uno sforzo che Europa Nostra, grazie al supporto della Commissione europea, compie ogni giorno collaborando anche nel far conoscere quei progetti di grande rilevanza che sono promossi in ogni angolo del continente europeo e che coinvolgono con sempre maggior forza le comunità locali. Sempre più, quindi, una condivisione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, fondativo delle identità individuali e collettive, da parte della cittadinanza, anche in considerazione della convenzione di Faro sul patrimonio culturale che costituisce un passo avanti imprescindibile per questo settore. Sono poi molto soddisfatto - posegue Tizi - della presenza a questo appuntamento così atteso a livello europeo di esponenti delle associazioni e del terzo settore organizzato, segno del fondamentale ruolo svolto nel settore culturale da realtà spesso dotate di grande esperienza e di professionisti preparati. Sono felice che Tuscania sia stata in qualche modo presente, e ora l’obiettivo deve essere quello di divenire protagonisti dei prossimi premi, dei prossimi European Heritage Awards, con i nostri progetti e il nostro straordinario territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA