«Rivolgo il più sentito ringraziamento alle nostre forze dell’ordine che, con senso del dovere, hanno garantito in questi giorni la sicurezza nella Capitale, consentendo lo svolgimento ordinato e sicuro dei funerali di Papa Francesco».

Lo dice il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

«In un momento di profonda commozione per il mondo intero - prosegue Rotelli - è emerso l’altissimo livello di professionalità e spirito di servizio delle nostre Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Ancora una volta, si conferma la competenza delle nostre Forze dell’ordine, pilastro fondamentale del sistema di sicurezza nazionale. A tutte le donne e gli uomini in divisa e ai volontari che hanno operato, molti provenienti dalla provincia di Viterbo - conclude il deputato - va il mio più profondo riconoscimento per l’esempio e per il servizio reso alla Nazione. Un ringraziamento doveroso, infine, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi».