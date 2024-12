ALLUMIERE - Il gruppo di protezione civile Aeopc di Allumiere sempre in prima linea nelle emergenze. Ancora una volta il coordinatore della Protezione Civile - Aeopc insieme ad altri volontari sono partiti per prestare soccorsi in Emilia Romagna. Il gruppo collinare sabato notte è stato chiamato per prestare servizio e subito Alfonso Superchi e gli altri sono partiti e da ieri sono all'opera nelle zone colpite dalle alluvioni di questi giorni. Fin dalle prime ore del pomeriggio i volontari della prociv Aeopc di Allumiere hanno cominciato a bonificare garage, magazzini e scantinati invasi da acqua e fango e continueranno a lavorare ancora nei prossimi giorni.

"Complimenti a Superchi e ai volontari della Prociv che sono sempre pronti ad entrare in azione in paese e sul territorio italiano - spiegano dall'amministrazione comunale di Allumiere - siamo orgogliosi del servizio efficiente ed efficace che svolgono ogni momento".

