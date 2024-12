ALLUMIERE - Alfonso Superchi e RobertoTassi: due allumieraschi fra i volontari attivi nella Toscana martoriata dal maltempo. Il coordinatore della Prociv di Allumiere, Alfonso Superchi e il volontario Roberto Tassi, infatti, sono partiti mercoledì mattina alle 5 con due mezzi pesanti e stanno operando a Prato e nel suo hinterland insieme all'Aeopc regionale e di Tarquinia e con il presidente Alessandro Sacripanti. Ancora una volta Alfonso Superchi e i supi sono in prima linea nell'aiuto e nel lavoro durante le calamità.

Lo scorso anno sono stati operativi in Emilia Romagna e ora stanno dando il massimo in Toscana. "Siamo stati attivati martedì dal coordinamento Aeopc e dal presidente Alessandro Sacripanti tramite la Regione Lazio. Ci hanno chiesto 2 volontari patentati per la guida dei mezzi pesanti - spiega il coordinatore della Prociv Allumiere, Alfonso Superchi - la situazione al momento è sotto controllo. Stiamo lavorando con gli altri volontari".

Alessandro Sacripanti, responsabile dell'aeroporto a tal proposito spiega: "Le squadre del Coordinamento Regionale AEOPC Italia sono impegnate per l'emergenza Toscana. Il primo contingente di volontari è rientrato nel Lazio dopo essere stati impegnato a Quarrata (Pistoia). Il secondo è presente da ieri a Prato con mezzi ed attrezzature per rischio idraulico. Da subito impegnati nelle zone periferiche di Prato i volontari AEOPC (fra cui i due allumieraschi Alfonso Superchi e RobertoTassi) sono intervenuti con l'autobotte lavastrade, pickup con lance antincendio per il ripristino di alcuni quartieri colpiti dall'alluvione.

Per questa secondo turno sono presenti per il Coordinamento AEOPC Italia con la Colonna mobile di Protezione Civile della Regione Lazio nel territorio di Prato: Aeopc Tarquinia, Protezione Civile The Angels, Protezione Civile Comune di Allumiere, Gruppo Comunale Protezione Civile Roccagorga".

©RIPRODUZIONE RISERVATA