S. MARINELLA – “La politica che ascolta”, continua nei territori. Ieri, il Partito Democratico di Santa Marinella Santa Severa, era presente all'inaugurazione del circolo del Partito Democratico di Allumiere, insieme ad iscritti, simpatizzanti e tanti rappresentanti del Pd. “L'apertura di un circolo – dice la segretaria cittadina del Partito Democratico Lucia Gaglione - è sempre una bella emozione per tutti e la costruzione di un percorso nel presente che guarda al futuro. Buon lavoro al segretario Aldo Frezza e a tutto il gruppo”. All’evento erano presenti Nicola Zingaretti, Daniele Leodori, Michela Califano, Rocco Maugliani, Emiliano Minnucci, Paola Fratarcangeli, Brunella Franceschini, Nicol Frezza e Mariella Cammilletti. Nel contempo, i dirigenti del Pd fanno un bilancio delle loro attività dell’anno appena chiuso. “Il 2024 – continua la Gaglione - è stato un anno intenso e impegnativo. Un anno di militanza, di battaglie, di ascolto, di partecipazione, di unione e coraggio. Il nostro circolo è stato sempre in prima linea in tante battaglie importanti che dovrebbero essere di tutti, come quelle a favore del salario minimo e contro l'autonomia differenziata. Con le attività e gli eventi abbiamo parlato di diritti, di Europa, di sviluppo del territorio, pari opportunità, di salario minimo, autonomia differenziata e sanità pubblica. Un anno che ha visto il Partito democratico diventare più forte, sempre più vicino ai bisogni delle persone, grazie all'impegno di tutta la nostra comunità. In una piccola rubrica ho raccolto alcuni dei momenti più significativi del 2024, con l'augurio per tutti noi che il 2025 possa continuare ad essere così intenso e a vederci impegnati sul territorio e vicini alle persone. La strada da percorrere si costruisce insieme con coraggio”.

