TOLFA - A Tolfa tutto è ormai pronto per la tradizionale e amata processione del Venerdì Santo.

La comunità di Tolfa si prepara per ricordare il giorno del Venerdì Santo con la tradizionale processione della Passione di Cristo, che partirà dalla Chiesa del Crocifisso alle ore 20.30

La processione è organizzata dal parroco Don Martin Bahati, dalla Confraternita "Umiltà e Misericordia" e dalla Parrocchia di Sant'Egidio. L’evento molto sentito e partecipato da tutta la cittadinanza, si svolge lungo le vie del paese ed è caratterizzato dal corteo che accompagna, in processione, il Cristo morto. I centurioni guidano la processione insieme a tante persone che raffigurano vari personaggi della Passione. Le pesanti croci di legno, trasportate a spalla dai fedeli, rappresentano un momento emozionante del corteo stesso. Il silenzio composto della gente viene interrotto dalle note luttuose intonate dalla Banda cittadina. Durante le pause della Banda, molto suggestivo è il tintinnio delle catene strascinate a piedi nudi, in segno di penitenza, da persone senza volto, che risuona alle orecchi di tutti, e anche il canto pieno di lamenti del Popule Meus.

La Processione del Venerdì Santo a Tolfa è una tradizione antica, conservata e tramandata scrupolosamente di generazione in generazione, di padre in figlio, segno di una fede viva e di un attaccamento sentito a quelle che sono le tradizioni cristiane più care del popolo tolfetano. Ogni anno si assiste ad una partecipazione massiccia della gente tolfetana e non, visto che questa manifestazione è entrata nel cuore di tutti. Tolfa aspetta tutti i cittadini del comprensorio anche quest’anno per ammirare questo solenne e importante evento.