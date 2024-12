ALLUMIERE - L'associazione "Amici della Musica di Allumiere" apre le porte al nuovo anno scolastico 2024/2025 presso l'Istituto musicale "Rossano Cardinali", con sede nello storico Palazzo camerale. Dopo la stagione estiva al top fatta di eventi, concorsi, master class, concerti, gemellaggi e dopo aver fatto ogni volta il pieno di applausi, nella sede dell'associazione Amici della Musica di Allumiere, presieduta da Stefania Cammilletti, è ormai partita la nuova stagione 2024/2025. Dal 23 settembre sono partiti gli open day gratuiti: dopo quelli di flauto, percussioni e violino si proseguirà oggi con quelli di sassofono e tromba; domani di clarinetto, venerdì 27 di asso elettrico, euphonium, trombone e propedeutica musicale; sabato 28 si terrà l'open day di chitarra, lunedì 30 si terranno quelli di oboe, violoncello e pianoforte; si continuerà con gli open day martedì 8 ottobre e mercoledì 9 ottobre con con quello di canto.

"Vieni a fare la tua lezione di prova! Chiamaci o scrivici su whatsapp al numero 3428020544 per prenotarla. Per info e iscrizioni gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle ore 15 alle 19 (nel Palazzo Camerale in piazza della Repubblica 29 ad Allumiere. Al termine della settimana di open day gratuiti, dal prossimo lunedì 30 settembre, prenderanno il via tutti i corsi di strumento e di teoria musicale, tenuti da ottimi insegnanti diplomati presso i maggiori Conservatori italiani. "L'offerta formativa è varia e consente di avvicinarsi ad ogni tipo di strumento, sia a fiato che a percussione, dagli archi agli strumenti a corde, dal corso di canto leggero fino alla propedeutica per i bambini dai tre ai sei anni - spiega la presidente dell'associazione musicale "Amici della Musica di Allumiere", Stefania Cammilletti - agli allievi viene garantita una lezione individuale di strumento ogni settimana a cui si aggiunge quella di solfeggio. Gli orari delle lezioni sono concordati con le famiglie in modo da garantire tempi ottimali. L'alta frequenza registrata lo scorso anno ci conferma la validità del nostro piano di studi che arriva fino alla preparazione per sostenere gli esami di accesso al Conservatorio. Molti dei nostri allievi hanno completato gli studi musicali e si sono inseriti nel mondo del lavoro. La serietà e la validità dei nostri corsi è testimoniata dal notevole numero di iscritti, provenienti da tutto il comprensorio. I nostri allievi hanno inoltre l'opportunità di svolgere anche musica d'insieme entrando a fare parte del Complesso strumentale o dell'Orchestra di archi".

La presidente Cammilletti poi sottolinea: "Auguro ad ogni insegnante della nostra scuola di musica di riuscire a trasmettere l'amore e la passione per questa arte tanto formativa quanto affascinante e ai nostri allievi di trovare nella musica una importante valvola di sfogo per i loro sogni. Buon anno tra le note".

