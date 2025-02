ALLUMIERE - L'associazione "Amici della Musica di Allumiere" si appresta ad affrontare il primo dei grandi appuntamenti che la vedranno protagonista in questo 2025, con il Concerto conclusivo della Masterclass del M° Federico Agnello, che si terrà il prossimo sabato 22 febbraio alle ore 18, presso la Sala Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere. Quattro i brani in programma, due dei quali avranno l’inserimento di un solista. Sarà eseguito il famoso “Concerto per tromba" del pianista e compositore armeno M° Alexander Arutiunian, tromba solista Danilo Magni; “Volontà” concerto per clarinetto e banda del M° Gesualdo Coggi, considerato una delle più rappresentative figure nel panorama della musica per banda del novecento, nel ventennale della sua scomparsa, clarinetto solista Paolo Tomasello.

L’autore degli altri due brani “La montagna d’oro” e “Tripthychum" è lo stesso M° Federico Agnello, molto attivo in ambito compositivo; i suoi lavori, sono spesso scelti come brani d’obbligo per importanti concorsi e ha già ottenuto numerosissimi e prestigiosi riconoscimenti e premi nazionali e internazionali per le sue composizioni. "Sarà una masterclass di alto livello, una tre giorni intensiva di studio musicale, che abbiamo organizzato per il 20, 21 e 22 febbraio, rivolta ai musicisti della banda degli Amici della Musica, in preparazione dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce “ Città di Allumiere, sostenuto dal Comune, dalla Fondazione Ca.Ri.Civ. e dalla Scomegna Edizioni Musicali - spiega la presidente dell'associazione Amici della Musica di Allumiere Stefania Cammilletti - ben quarantasette i compositori che, entro il 31 gennaio, hanno inviato le loro opere a questo Concorso ormai divenuto una vetrina internazionale importante e prestigiosa. Le marce saranno valutate da una giuria di alta qualità, formata dal Direttore Artistico M° Marco Somadossi, dal Capitano di Vascello M° Antonio Barbagallo, Direttore della banda della Marina Militare e dallo stesso M° Federico Agnello, docente di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio di Rovigo. I tre maestri saranno presenti ad Allumiere per la prima scrematura delle marce iscritte al Concorso che si terrà la mattina di sabato 22 febbraio, da cui usciranno le dieci marce finaliste che si contenderanno il Trofeo Rossano Cardinali il 14 Giugno 2025. La peculiarità del nostro Concorso è l’esecuzione, dal vivo, nella giornata conclusiva di giugno, delle dieci marce eseguite dalla nostra Banda Musicale. Per questo, per offrire una occasione di crescita ai nostri ragazzi, si è organizzata questa masterclass, una opportunità unica di formazione superiore. Al termine di questa full-immersion di musica d’insieme si terrà il Concerto diretto dal M° Agnello a cui saranno presenti anche il M° Somadossi e il M° Barbagallo. L’Associazione Amici della Musica invita tutti coloro che vogliono trascorrere un pomeriggio musicale di alta qualità a partecipare al Concerto, per condividere le emozioni che la buona musica sa trasmettere".

